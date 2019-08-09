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رياضة

لاسارتي يجتمع بجهازه المعاون في الأهلي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع معاونيه عن بعض التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق الذي ينطلق غد السبت في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها مساء الأحد القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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