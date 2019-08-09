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بث مباشر..حجاج بيت الله الحرام يؤدون المناسك بـ يوم التروية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:12 م
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
حمزة شعيب
حرصًا على تقديم خدمة إخبارية متميزة للقراء، عرضت فضائية اكسترا نيوز بثًا مباشرا لمؤتمر صحفى للجهات المشاركة فى تنظيم موسم الحج.

بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد صباح اليوم الجمعة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى، مقتدين بسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

القيادة السعودية وفرت الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة، مؤكدة على الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.

ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر المقدسة احتضانا للدوائر الحكومية والجهات الخدمية العاملة على تيسير أداء مناسك حجاج بيت الله الحرام، بمساحة تقدر بـ 15% من مساحة السفوح الجبلية للمشعر، فيما تستخدم المساحة المتبقية لنصب الخيام، حيث يعد المشعر أكبر مدينة خيام في العالم.

وتبلغ مساحة مشعر منى بحدوده الشرعية 16,8 كم2، ويقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج ، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".

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