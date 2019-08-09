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كاد يخطفها الموت.. إنقاذ مسنة باتت بحفرة مياه هربًا من دب مفترس.. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:03 م
صدى البلد
أحمد شريف
كادت سيدة مسنة ان تموت من الغرق بعد أن لجأت إلى حفرة مياه وجلست فيها لمدة يومين في محاولة للهرب من هجوم دب مفترس.

كانت آنا زميلياكوفا ، البالغة من العمر 83 عامًا ، تلتقط فطرًا بريًا في غابة عندما واجهت دبا شرسا لتسعى إلى مأوى في مجرى مغمور بالفيضانات.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية علقت قدمي "آنا " في الطين المحيط باسفلها، حيث لم تتمكن من الخروج لاستمرار الدب في الدوران حولها كفريسة.

وقال رجال الانقاذ في منطقة خاباروفسك بشرق روسيا أن السيدة المسنة اصدرت صوتا شبيها بالدب لدرئه عنها ، لكنه استمر الحيوان المفترس في اخافتها لساعات في الغابة حيث من المعروف أن النمور الصربية البرية تتجول.

وسعى المتطوعون والقرويون المحليون للبحث عن المسنة المفقودة ليعثروا عليها وهي مختبئة من الدب على بعد أقل من ميل من قرية سيتا.

واضطر القرويون إلى حمل السلاح وإطلاق كلابهم لتخويف الدب، بعد اعتقادهم في البداية أنه تسبب في قتل الجدة.

سمع المتطوعون صوتا يشبه الدب ، واعتقد أن الوحش هاجم رجال الإنقاذ - لكنهم أدركوا أن انا كانت تصنع أصواتًا لمحاولة تخويف الدب.

وصل رجال الانقاذ وتمكنوا من تحرير المرأة ، وهي تتمتم "الدب ، الدب".

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