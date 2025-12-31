قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الكرة يعلن عن أبرز شروط القيد في الدوري المصري
أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
أخبار البلد

رئيس الوزراء يشارك بفعاليات احتفالية استقبال العام الميلادي الجديد

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء؛ جانباً من فعاليات الاحتفالية التي تقيمها شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، بمنطقة الأبراج بالعاصمة الجديدة، احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد، بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وبحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.

وهنأ رئيس الوزراء، في مستهل كلمته حضور الاحتفالية من أبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال باستقبال عام ميلادي جديد، ناقلا لهم تهنئة وتحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بأن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والسعادة لجميع أبناء هذا الشعب العظيم داخل مصر وخارجها.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذه اللحظات المميزة التي نحتفل فيها بحلول عام ميلادي جديد بالعاصمة الجديدة، درة تاج الجمهورية الجديدة، قائلا: هذه هي العاصمة الجديدة التي نعيش جميعاً في واقع وجودها وبنائها وتنميتها، موجها الشكر والتحية لكل من ساهم في تحويل هذا الحلم إلى واقع؛ قائلا:" كل مصري شارك وساهم في تحقيق حلم إنشاء العاصمة الجديدة له كل الاحترام والتقدير".

وتطرق رئيس الوزراء للحديث عن البرج الأيقوني الذي يتوسط منطقة الأبراج، مشيرا إلى أنه منذ ما يقرب من خمس أو ست سنوات، شهد عملية "صب" القواعد الخرسانية لهذا البرج وكذلك المنطقة المحيطة به، كما أنه منذ عدة سنوات سابقة لم تكن توجد "طوبة" واحدة قائمة في هذه المدينة التي نفخر بها اليوم لشبابنا وأبنائنا في المرحلة القادمة، وهي مدينة تم بناؤها على أعلى مستوى، واصفا العاصمة الجديدة بأنها مدينة ذكية تضم احياء سكنية ومدارس وجامعات على أعلى مستوى، بها آلاف الطلبة والطالبات، ومدينة للثقافة والفنون، نفخر بها أيضاً، مضيفا: لدينا كذلك شبكة مرافق وطرق، وخطوط نقل جماعي، فهي بالفعل مدينة نفخر بها، والأهم في هذا الأمر أنها ليست لنا بل لكم أنتم ولشبابنا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي للحضور: كل عام وأنتم جميعا بخير، وكل فئات مصر بخير وسعادة، وكل عام وجيشنا الوطني القوي الذي يقوم بحماية حدودنا بخير وقوة، وكل عام وأفراد الشرطة الذين يقومون بحماية الداخل ويحافظون على استقرار الأمن، لتكون مصر من أكثر دول العالم أمنا؛ فكل التحية والاحترام لجيشنا وشرطتنا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، أيضا نيابة عن الحضور التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا من الله أن يحفظ سيادته لبلده وأن يمنحه القدرة على الاستمرار في عمل ما فيه الخير لبلدنا، مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أطمئنكم أننا كدولة لدينا مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، تُبشر أن السنوات المقبلة ستكون سنوات تقدم وتنمية لبلدنا، قائلًا: عام سعيد عليكم جميعًا وعلى أسركم وكل دعوات الخير لبلدنا.

الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الجديدة استقبال العام الميلادي الجديد

