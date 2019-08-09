بعد رحيل لوكاكو.. مانشستر يونايتد يعلن رقم مارسيال الجديد

حصل انطوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد، على الرقم 9 بعد رحيل صاحبه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى فريق انتر ميلان الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وأعلن نادي مانشستر يونايتد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن رقم لاعبه مارسيال الجديد استعدادا للموسم القادم من بطولة الدوري الانجليزي 2019 - 2020.



جدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بينما توج جاره السيتي باللقب برصيد 98 نقطة.



