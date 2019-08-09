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فن

بـ خلخال وهوت شورت.. منة فضالي تبهر متابعيها

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:40 م
بخلخال وهوت شورت
بخلخال وهوت شورت منة فضالي تبهر متابعيها
قسم الميداني
نشرت الفنان منة فضالي صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي ترتدي كت.

وحلت منة فضالي بإطلالة بيضاء مثيرة بارتدائها كت قصير وهوت شورت

واعتمدت منة فضالي على جذب متابعيها بارتدائها خلخال بقدمها ووضع ميكب كثيف على وجهها وأحمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي كان مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

وتشارك منة فضالي في فيلم "ماكو" مع "ناهد السباعي، وقصي خولي، وبسمة، وسارة الشامي، ومحمد مهران، وخالد أنور، ومنذر رياحنة، المقرر عرضه قريبا.
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Half the things that scares you is not real 🌸

A post shared by 🍒MENNA FADALI (@manoushafadali) on

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