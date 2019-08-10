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اقتصاد

خبير يتوقع قفزة في أسعار الذهب بنهاية العام

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:00 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
محمد صبيح
توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال، أن يشهد الذهب ارتفاعا محليا تزامنا مع توقعات الارتفاع العالمية، مشيرا إلى أن جميع التوقعات العالمية تتجه نحو استمرار صعود الذهب لتسجيل قمة 2008 عند مستوى 1800 دولار للأونصة.

كما توقع رؤوف في تصريحات لـ صدى البلد، أن يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري حتى مطلع العام المقبل 2020 مشيرا إلى أن تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه يعود بالأساس إلى تعافي مؤشرات الاقتصاد المصري وليس ضعفا في أداء العملة الأمريكية.

وتابع: أن قيمة التراجع في الدولار الأمريكي أمام الجنيه لن تعوق مسيرة صعود الذهب محليا بسبب توقعات الزيادة العالمية التي تصل إلى 300 دولار في الأونصة.. موضحا أن التوقعات المحلية تقترب بـ جرام الذهب من مستويات 900 جنيه.

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 على ارتفاعه أمس الأربعاء، حيث ارتفع سعر الجرام بمعدل 7 جنيهات.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 678 و680 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 581 و 583 جنيها.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 775 و777 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5424 و5440 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 إلى 712 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 452 و 453 جنيها، وعيار 12 من 387 جنيها إلى 389 جنيها.

وصعدت أسعار الذهب 1 بالمائة أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام، في ظل غياب أي مؤشر على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار الذهب عند الساعة 07:18 (بتوقيت جرينتش) في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

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