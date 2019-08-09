ملخص مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في افتتاحية البريميرليج.. فيديو

استهل فريق ليفربول مشوار الحصول على اللقب الأول في البريميرليج ، بفوز كاسح على ضيفه نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب الأنفيلد.
وسجل أهداف ليفربول جرانت هانليي مدافع نورويتش بالخطأ في مرماه ، والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك ، والبلجيكي ديفوك أوريجي ، بينما سجل هدف نورويتش الوحيد المهاجم الفنلندي تيمو بوكي، ليتبوأ الريدز صدارة الدوري الإنجليزي.
ويقدم لكم صدى البلد ملخصا للمباراة ...
وسجل أهداف ليفربول جرانت هانليي مدافع نورويتش بالخطأ في مرماه ، والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك ، والبلجيكي ديفوك أوريجي ، بينما سجل هدف نورويتش الوحيد المهاجم الفنلندي تيمو بوكي، ليتبوأ الريدز صدارة الدوري الإنجليزي.
ويقدم لكم صدى البلد ملخصا للمباراة ...