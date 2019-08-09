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رياضة

ملخص مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في افتتاحية البريميرليج.. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:10 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسماعيل محمود
استهل فريق ليفربول مشوار الحصول على اللقب الأول في البريميرليج ، بفوز كاسح على ضيفه نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب الأنفيلد.

وسجل أهداف ليفربول جرانت هانليي مدافع نورويتش بالخطأ في مرماه ، والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك ، والبلجيكي ديفوك أوريجي ، بينما سجل هدف نورويتش الوحيد المهاجم الفنلندي تيمو بوكي، ليتبوأ الريدز صدارة الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم صدى البلد ملخصا للمباراة  ... 

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