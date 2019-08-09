ملخص مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في افتتاحية البريميرليج.. فيديو

استهل فريق ليفربول مشوار الحصول على اللقب الأول في البريميرليج ، بفوز كاسح على ضيفه نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب الأنفيلد.



وسجل أهداف ليفربول جرانت هانليي مدافع نورويتش بالخطأ في مرماه ، والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك ، والبلجيكي ديفوك أوريجي ، بينما سجل هدف نورويتش الوحيد المهاجم الفنلندي تيمو بوكي، ليتبوأ الريدز صدارة الدوري الإنجليزي.



ويقدم لكم صدى البلد ملخصا للمباراة ...



