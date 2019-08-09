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ياسمين عبد العزيز توضح أسباب اختيار الأعمال الكوميدية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:15 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
حمزة شعيب
كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن سبب اختيارها للأعمال الكوميدية قائلة، إنها تابعت أعمال الفنانين في بداية حياتها الفنية فوجدت أن معظم الفنانات يتجهن للعمل على الأفلام الرومانسية إلا أنها اختارت أن تعمل بالأفلام الكوميدية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمذاع عبر قناة "CBC"، أنها ترى أن الفنان لا بد أن يكون مختلفا، "محدش شار عليا في أي حاجة، ودايما بعمل كل حاجة لوحدي، ودماغي شغالة دايما للأسف".

ولأول مرة منذ 17 عامًا تطل النجمة ياسمين عبدالعزيز على جمهورها، من خلال ظهور حصري مميز ضمن اللقاء الأول للموسم الجديد من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية سي بي سي.

وتتحدث ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل أعمالها الجديدة ومسلسلها الرمضانى الذى عرض هذا العام بعنوان "لآخر نفس".

وكان آخر ظهور تليفزيوني لياسمين عام 2002 بعدها انقطعت عن المشاركة فى أى برنامج إلى أن نجحت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي في إقناعها بالظهور من جديد.

وخلال الحلقة تظهر ياسمين بشكل مختلف، وتكشف أسرارا جديدة عن حياتها الخاصة وبعض أعمالها.

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