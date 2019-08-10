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فن

قبل طرحه.. أحمد حلمي يروج لفيلمه الجديد خيال مآته.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:18 ص
أحمد حلمى
أحمد حلمى
نبيل العدوى
نشر النجم أحمد حلمى عبر صفحته على موقع انستجرام مقطع من فيلمه الجديد "خيال مأته" والذى ينافس بموسم عيد الأضحى الحالى.

يمثل الفيلم عودة للنجم أحمد حلمى بعد آخر أفلامه "لف ودوران" الذى عرض عام 2016 وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.

وظهر أحمد حلمي في البرومو بشخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها ومن المعروف أن أحمد حلمى يظهر فى الفيلم بثلاث شخصيات.

"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.


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