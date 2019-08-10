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لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:56 ص
فندق لاستضافة الكلاب
فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة
إبراهيم جادالله
قامت احدى السيدات الأجانب المقيمات بالغردقة ولها نشاط منذ فترة فى رعاية الكلاب الضالة والرفق بالحيوان بإنشاء أول فندق لرعاية الكلاب القادمة مع السياح خلال قضاء عطلاتهم السنوية بالغردقة، حيث أقيم الفندق باحدى بمنطقة المزارع شمال الغردقة.

وتوفر إدارة الفندق إقامة فى غرف مصممة خصيصا للكلاب كما يوجد حمام سباحة وهناك برامج تدريبية للكلاب منها برامج أمنية وأخرى منزلية.

وحرصت إدارة المكان على توفير مساحات فضاء كى يمكن تمشية الكلاب وتدريبهم وتوجد ايضا عيادة بيطرية للكشف على الكلاب.

وقال أحد العاملين بالمكان أن هناك بعض الحجوزات بدأت بالفعل من سياح يصطحبون كلابهم معهم من الدول الأوروبية وكان لتواجد هذا المكان اثر ايجابي عليهم خاصة وأن أغلبهم لا يريد الكلاب تبقى وحدها فترة طويلة خلال الإجازة كما تم إخطار الفنادق بهذا الفندق الخاص بالكلاب التنسيق معهم .
لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة
لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة
لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة
لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة
لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة
لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة
لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة
لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة
لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة

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