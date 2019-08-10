لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة

قامت احدى السيدات الأجانب المقيمات بالغردقة ولها نشاط منذ فترة فى رعاية الكلاب الضالة والرفق بالحيوان بإنشاء أول فندق لرعاية الكلاب القادمة مع السياح خلال قضاء عطلاتهم السنوية بالغردقة، حيث أقيم الفندق باحدى بمنطقة المزارع شمال الغردقة.





وتوفر إدارة الفندق إقامة فى غرف مصممة خصيصا للكلاب كما يوجد حمام سباحة وهناك برامج تدريبية للكلاب منها برامج أمنية وأخرى منزلية.





وحرصت إدارة المكان على توفير مساحات فضاء كى يمكن تمشية الكلاب وتدريبهم وتوجد ايضا عيادة بيطرية للكشف على الكلاب.



