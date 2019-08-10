ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد محاولة قتلهما.. أوزيل وكولاسيناك خارج تشكيلة أرسنال أمام نيوكاسل

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:33 ص
أوزيل وكولاسيناك
أوزيل وكولاسيناك
عزة عاطف
"لن نضحي بلاعبينا وعائلاتهم"، كان هذا مضمون بيان فريق آرسنال الذي أعلن فيه عدم مشاركة أهم لاعبيه «مسعود أوزيل» و«سياد كولاسيناك» أمام نيوكاسل، وذلك بعد تعرضهما لمحاولة اختطاف على يد لصوص مسلحين بالسكاكين، حيث تحقق الشرطة في الواقعة و"حوادث أمنية أخرى".

استهدف اللاعبان الشهر الماضي بينما كان أوزيل يقود سيارته المرسيدس السوداء في شمال لندن وبجانبه كولاسيناك، حيث اعترض طريقهما اثنان من المهاجمين على دراجة نارية مرتدين خوذات ومعهم سكاكين يلوحون بها في الأفق، وذلك بعدما حاصروا اللاعبين داخل السيارة.

أظهرت لقطات الكاميرا المعروضة للحادث اللاعب كولاسيناك خارج السيارة في مواجهة الجناة، يدافع عن نفسه وصديقه، ومع ذلك لم يصب اللاعبون بأذى أثناء الهجوم الذي وقع في جولدرز جرين في 25 يوليو الماضي.

ولم يشارك أي منهما في مباراة كأس الإمارات ضد ليون التي عقدت بعد الحادث مباشرةً بعد محادثات مع المدرب أوناي إيمري وفقًا لسكاي نيوز، لكن كان من المتوقع أن يشاركوا في المنافسة أمام نيوكاسل يوم الأحد.

وفي بيانه كشف فريق أرسنال بأن اللاعبين "لن يكونوا جزءًا من الفريق في مباراتنا الافتتاحية ضد نيوكاسل يونايتد بعد وقوع المزيد من الحوادث الأمنية التي تحقق فيها الشرطة"، وأضاف "إن رفاهية لاعبينا وعائلاتهم هي دائمًا أولوية قصوى وقد اتخذنا هذا القرار بعد المناقشة مع اللاعبين وممثليهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. مسعود أوزيل وكولاسيناك يتعرضان للاعتداء من عصابة في لندن

الشرطة تحقق.. دواعي أمنية تستبعد أوزيل وكولاسينتش من ارسنال

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان.. عبد العال للسيسي: ما تحقق على أيديكم عظيم وكثير.. وبشرى لأصحاب التأمينات الاجتماعية

أول رد فعل من فريق المريخ بعد اعتداء علي ماهر على مدربهم

شاهد.. آخر ظهور لـ طليقة أحمد السعدني قبل رحيلها

اهم اخبار اليوم .. جينيفر لوبيز تشعل مسرح حفلها بـ العلمين الجديدة.. الزمالك يؤمن جنش بـ 10 ملايين جنيه.. ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

طريقة عمل الفتة للشيف شربيني.. وهؤلاء ممنوعون من تناولها

بـ خلخال وهوت شورت.. منة فضالي تبهر متابعيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي