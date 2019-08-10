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فن

شاهد.. جميلة عوض ووالدتها بحفل جينيفر لوبيز فى الساحل الشمالى

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:55 ص
جميلة عوض ووالدتها
جميلة عوض ووالدتها الفنانة راندا
نبيل العدوى - عدسة / محمد صبحى
إلتقطت عدسة صدى البلد الفنانة الشابة جميلة عوض ووالدتها الفنانة راندا داخل حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز والذى أقيم داخل إحدى القرى بمدينة العلمين الجديدة.

تخلل استعراضات جينفر احتفل الجمهور بعيد ميلادها والتي من جانبها ابدت إعجابها وحبها لمصر ولهذه الليلة المميزة كما شاركت ابنتها تقديم أغنية "limit less " والتي حصدت المزيد من أجواء الإثارة التي لم تنتهي طوال تواجد جينفر علي خشبة المسرح وعلي مدي ساعة ونصف الساعة من الابهار.

حضر الحفل عدد من نجوم الفن ومنهم أحمد حلمى، منى زكى، إيمان العاصى، حسين فهمى، ومصطفى مفهمى، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وعمرو منسى مدير مهرجان الجونة وغيرهم.

jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.

وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.
شاهد.. جميلة عوض ووالدتها بحفل جينيفر لوبيز فى الساحل الشمالى
شاهد.. جميلة عوض ووالدتها بحفل جينيفر لوبيز فى الساحل الشمالى

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