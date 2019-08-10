ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10- 8 - 2019.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:36 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
آيات أحمد
سجّلت أسعار الذهب اليوم، السبت، 10 - 8 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 657 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم السبت، 10- 8 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت، 10 - 8 – 2019 على النحو التالي: 

عيار 24: 751 جنيهًا.
عيار 21: 657 جنيها. 
عيار 18: 563 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 5342 جنيهًا.

سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 -7- 2019 في مصر| فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 -7- 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 3 - 8 - 2019 في مصر ..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم 4 - 8 - 2019 ..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم 5 - 8 - 2019 ..فيديو

ترشيحاتنا

بتكلفة 24 مليون ريال.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

فى الجزء الثانى من معكم.. ياسمين عبدالعزيز تروي تفاصيل خناقتها مع منى الشاذلى.. وابنتها: ماما فى البيت زي الأفلام

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

موجز التوك شو.. تعرف على العدد المسموح به للاشتراك في الأضحية.. توفيق عكاشة: كان بيتقال عليا مجنون وبرنامجي يحقق أعلى مشاهدة عربيا ..اللواء السمري يروي تفاصيل ضرب القوات الجوية خلال حرب 1967

حرمان عراقية من الحصول على الجنسية السويسرية لتكرارها كلمة 200 مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور