أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10- 8 - 2019.. فيديو

سجّلت أسعار الذهب اليوم، السبت، 10 - 8 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 657 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم السبت، 10- 8 - 2019.





وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت، 10 - 8 – 2019 على النحو التالي:





عيار 24: 751 جنيهًا.

عيار 21: 657 جنيها.

عيار 18: 563 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5342 جنيهًا.





سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.



