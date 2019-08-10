ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طابا أول المعيدين.. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:00 ص
صلاة العيد
صلاة العيد
آيات أحمد
قال الإعلامى تامر شلتوت، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حدد مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك الذي سيوافق أول أيامه غدًا، الأحد، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن أن سكان طابا سيكونون أول من يؤدون صلاة العيد التي تحين في الساعة الخامسة و٣١ دقيقة، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدى سكانها صلاة العيد في الساعة السادسة و٦ دقائق.

وأضاف تامر شلتوت، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه ستكون الصلاة في مدينة القاهرة والجيزة في تمام الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأوضح تامر شلتوت أن صلاة العيد في محافظتي الإسكندرية وسوهاج، حيث ستكون في الساعة الخامسة و٤٨ دقيقة، وفي بورسعيد والغردقة في الخامسة و٣٩ دقيقة، وفي السويس والإسماعيلية تحين في الخامسة و٤٠ دقيقة، وسيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٣دقيقة، وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة الخامسة و٣٨ دقيقة.

وأكد تامر شلتوت أن صلاة العيد في مدينة سانت كاترين وشرم الشيخ ستكون في الساعة الخامسة و٣٦ دقيقة، وفي دمنهور في الساعة الخامسة و٤٦ دقيقة، وفي طنطا وشبين الكوم في الخامسة و٤٥ دقيقة وفي المنصورة والزقازيق ستكون صلاة العيد في الساعة الخامسة و٤٣ دقيقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر بالمحافظات.. فيديو

أكثر من 30 دقيقة فرق بين المحافظات .. تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى بأنحاء الجمهورية

البحوث الفلكية: صلاة العيد الخامسة و٤٥ دقيقة.. وهذه الدول تحتفل في يوم آخر

موعد صلاة عيد الاضحى المبارك .. و تكبيرات العيد كاملة

تعرف على موعد صلاة العيد في محافظتك..صور

ترشيحاتنا

بتعمل خبطات إعلامية.. أول رد من أصالة بعد بلوك أحلام

لا يوجد أخبار اليوم.. صحيفة لبنانية تصدم جمهورها بجريدة فارغة

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

انجى المقدم وأمينة خليل.. رسائل نجوم الفن إلى جينيفر لوبيز فى عيد ميلادها.. فيدو

حسن الرداد : إيمي طلبت الطلاق في شهر العسل .. اعرف السبب

رجال الأمن طوقوا الرئيس.. حقيقة هلع ترامب عندما سماع كلمة الله أكبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه