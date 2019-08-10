صحيفة ديلي ميل البريطانية تبرز حفل جنيفير لوبيز في مصر .. صور

تصدر حفل النجمة العالمية جينفير لوبيز والذي اقيم امس في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، صحيفة ديلي ميل البريطانية التي رصدت اطلالات " لوبيز" وتألقها خلال الحفل من خلال عروض استعراضية مبهرة.



وقالت الصحيفة البريطانية إن جينفير لوبيز قدمت حفلا غنائيا كامل العدد في اول حفل لها في مصر ضمن جولتها It’s My party،على هامش حفلات دول الشرق الأوسط، لافتة الى المغنية اللاتينية استعرضت قوامها الرشيق في عدد من الإطلالات الانيقة.



واشارت "ديلي ميل" الى ان فرقة جينفير لوبيز الاستعراضية قدمت خلال العرض الرقصات المصرية التقليدية،لافتا الى ان العرض كان مستوحى من موسيقى ورقصات استعراضية تعود للقرن الماضي.



ولفتت ديلي ميل الى أن لوبيز خلال حفلها في أرض الكنانة قدمت مجموعة من الاغاني الحديث منها وايضا الاغانى القديمة التي قدمتها قبل 20 عاما وكانت سببا في شهرتها في جميع أنحاء العالم.