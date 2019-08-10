عيار 21 يسجل 683 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10-8-2019

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت 10 -8- 2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 683 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بين 586 جنيها.



واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 781 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا 5464 جنيها.



وسجل جرام الذهب عيار 14 سعرا 455 جنيها، وعيار 10 نحو 325 جنيها.



وبلغ السعر العالمى للذهب 24276 جنيها للأوقية.



ويشهد الذهب ارتفاعا محليا تزامنا مع توقعات الارتفاع العالمية نحو استمرار صعود الذهب لتسجيل قمة 2008 عند مستوى 1800 دولار للأونصة.