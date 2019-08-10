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بعد إعلان إسرائيل نية ضم الضفة.. أول رد من حماس

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:11 ص
بعد إعلان إسرائيل
بعد إعلان إسرائيل نية ضم الضفة .. أول رد من حماس
سمر صالح
اهتمت وسائل الإعلام الفلسطينية بنشر أول رد من حركة حماس على نية إسرائيل ضم الضفة.

وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس ان المقاومة في الضفة قادرة ليس فقط على منع ضم الضفة، بل هي تقترب من طرد الاحتلال، وانتزاع حرية للشعب الفلسطيني.

وأضاف :"تعيش اسرائيل، بعد عملية بيت فجار، مرة أخرى، أمام إلحاح الإجابة على الأسئلة الوجودية، وعن إمكانية إستمرارها في اغتصاب الأرض الفلسطينية".

وأكد ان الاحتلال يتوهم بأن اعتراف البعض به، وهرولة قلة للتطبيع معه، يمكن أن يضمن لها استمرار وجوده الاحتلالي، ويتوهم أنه يمكن أن يحصل على الأمن، عبر التنسيق الأمني، ويتبدد كل ذلك مع كل عمل بطولي للمقاومة.

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