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أخبار العالم

تقليل دخول الحمام.. حل مبتكر من الرئيس البرازيلي لحماية البيئة

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:55 ص
الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي
عرفة البنداري
في خطوة ساخرة، طرح الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي يشكك في قضية التغير المناخي، حلا للحفاظ على البيئة يتمثل في تقليل دخول الحمام والتغوط مرة واحدة كل يومين.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، جاء طرح بولسونارو ردا على سؤال لصحفي سأله إن كان التوفيق بين النمو والحفاظ على البيئة ممكنا مع مواجهة تحدي توفير الغذاء لسكان العالم الآخذ عددهم بالنمو.

وأجاب بولسونارو لدى خروجه من قصر ألفورادا الرئاسي: "يكفي أن نأكل أقل. تتحدثون عن تلوث بيئي. يكفي أن نتغوط مرة كل يومين وسيكون الوضع أفضل للجميع".

وأضاف الرئيس البرازيلي: "عندما نرى أن عدد سكان العالم يزيد بأكثر من 70 مليونا في السنة، ينبغي اعتماد سياسة لتنظيم الأسرة"، مشيرا إلى أنه لا يحبذ "الحد من الولادات"، وقال: "نلاحظ أن الأشخاص الأكثر ثقافة لديهم عدد أقل من الأطفال. أنا شاذ عن القاعدة إذ لدي خمسة أطفال".

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