من خطف الخروف لمصارعة الكبشان.. قصص من أغرب مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في العالم

بمجرد أن يبدأ شهر ذي الحجة من كل عام هجري، وتستشعر النفوس فرحا بقرب عيد الأضحى، الذي يأتي بعد فريضة الحج فـ «الحج عرفة» كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، حتى تعم الفرحة بلاد المسلمين في مختلف أنحاء العالم بالعيد.



