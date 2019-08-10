خطبة يوم عرفة الان.. رئيس مجمع خادم الحرمين: رحمة الله سبقت غضبه ومن رحمته أن أكمل دين الإسلام.. فيديو

يشهد جبل عرفة الآن خطبة للشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين، قال فيها: " يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن فى تقواه الفلاح فى الآخرة والنجاح فى الدنيا"، مؤكدة أن من تقوى الله أن نلتزم بالتوحيد وعبادة الله وحده.



وأكد الشيخ محمد بن حسن، خلال إلقاء خطبة يوم عرفة، أن الإنس والجن خلقوا لعبادة الله وحده، فهو برحمته أنزل الخيرات وتفرد بإنزال المخلوقات، مشيرًا إلى أن رحمة الله سبقت غضبه ومن رحمته أن أكمل دين الإسلام.



وأضاف الشيخ محمد بن حسن، خلال خطبة عرفة، أن "الدين الإسلامى العظيم بنى على خمسة أركان وهي الشهادتان، وإقام الصلاة، وإتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام".



وتابع الشيخ محمد بن حسن، أن الشهادتين تؤكدان ألا يعبد أحد بحق إلا الله فنوحده بالعبادة، وشهادة أن محمد رسول الله فنطيع أمره، وإخراج جزء معلوم من المال.

