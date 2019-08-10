ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطبة يوم عرفة الان.. رئيس مجمع خادم الحرمين: رحمة الله سبقت غضبه ومن رحمته أن أكمل دين الإسلام.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:49 ص
الشيخ محمد بن حسن
الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء
آيات أحمد
يشهد جبل عرفة الآن خطبة للشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين، قال فيها: " يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن فى تقواه الفلاح فى الآخرة والنجاح فى الدنيا"، مؤكدة أن من تقوى الله أن نلتزم بالتوحيد وعبادة الله وحده.

وأكد الشيخ محمد بن حسن، خلال إلقاء خطبة يوم عرفة، أن الإنس والجن خلقوا لعبادة الله وحده، فهو برحمته أنزل الخيرات وتفرد بإنزال المخلوقات، مشيرًا إلى أن رحمة الله سبقت غضبه ومن رحمته أن أكمل دين الإسلام.

وأضاف الشيخ محمد بن حسن، خلال خطبة عرفة، أن "الدين الإسلامى العظيم بنى على خمسة أركان وهي الشهادتان، وإقام الصلاة، وإتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام".

وتابع الشيخ محمد بن حسن، أن الشهادتين تؤكدان ألا يعبد أحد بحق إلا الله فنوحده بالعبادة، وشهادة أن محمد رسول الله فنطيع أمره، وإخراج جزء معلوم من المال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطيب يوم عرفة .. معلومات لا تعرفها عن الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ

ترشيحاتنا

أبيض X أبيض وظهر مكشوف... نيللى كريم تستعرض أناقتها على البحر

قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي

خطبة الشيخ الشعراوي في وقفة عرفات.. حكاية كنوز خالدة تتوارثها الأجيال | فيديو

الأضحية الصحيحة.. شروطها ومواصفاتها وموعد الذبح.. فيديو

الإفتاء تحذر من صيام يوم عرفة في هذه الحالة

حماس: إيران ستنضم للمعركة إذا شنت إسرائيل عدوانًا على غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أبيض وظهر مكشوف... نيللى كريم تستعرض أناقتها على البحر

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز