أعلن اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي زيادة أندية الممتاز"ب" إلى 48 فريقا بعدما كان 36 فريقا على أن تقسم الي 3 مجموعات بحيث تكون كل مجموعه تضم 16 فريقا بدلا من 12 فريق كما كان محدد سابقا.



وجاء نص البيان كالتالي: "عقد بالمقر الرئيسي للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماع ودي مع مندوبي 79 ناد من أعضاء الجمعية العمومية بتاريخ 22 يوليو 2019 لسماع ومناقشة أسباب حضورهم والتي انحصرت في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالإضافة إلى النظر في شكل مسابقة القسم الثاني وتوزيع مجموعات القسم الثالث.



وحرصا من الاتحاد المصري لكرة القدم على تفعيل مبدأ الشفافية والعدالة فقد تم إخطار المجتمعين باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للائحة فيما يختص بعقد جمعية عمومية غير عادية.. فيما تم تفويض عدد أربعة من أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع مع رئيسي لجنتي مسابقات القسمين الثاني والثالث والشئون القانونية بالاتحاد للتوصل إلى المقترح الأفضل للكرة المصرية.



وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة برئاسة خالد كامل وعضوية كل من شوقي عبد الشافي، ومستشاري الاتحاد القانونيين بالإضافة إلى المفوضين من قبل الجمعية العمومية السادة محمد الطويلة والنائب هرماس رضوان والنائب عاصم مرشد والمستشار حسام عبد العزيز والمستشار عبد الرحيم اسماعيل والمستشار جمال الحديدي.





واجتمعت اللجنة عدة اجتماعات بمقر الاتحاد وأجمعت على التوصية بأن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها، على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي، فيما لم تتوصل اللجنة لآلية تحديد الفرق الأربعة الأخرى، وحرصا من الاتحاد على مبدأ الشفافية الكاملة فقد قرر تحديد الفرق الأربعة الأخرى من بين الفرق الـ 12 الهابطة إلى القسم الثالث وهي أندية: الوليدية، النصر للتعدين، ناصر ملوي، تحرير أسوان، أبي صقل، الشمس، دمياط، بورتو، سيدي سالم، الجزيرة بمطروح، كفر الشيخ، تلا".



ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى 3 مجموعات كل منها 4 فرق تقام فيما بينها مسابقة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور و يتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام و مصاريف الملاعب التي تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل، يتم في ختامها تصعيد أول وثان مجموعة الصعيد المكونة من : الوليدية , التعدين , ناصر ملوي , تحرير أسوان، بالإضافة إلى تصعيد أول مجموعة القاهرة المكونة من: أبي صقل, الشمس, بورتو السخنة, دمياط .. وأول مجموعة بحري المكونة من : سيدي سالم , الجزيرة بمطروح , كفر الشيخ , تلا.