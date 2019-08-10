محافظ الأقصر يستقبل وفدا كنائسيا للتهنئة بعيد الاضحى.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقباط الأرثوذكس بالأقصر، ونيافة الأنبا يواقيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بإسنا وأرمنت، على رأس وفد من الكهنة ورجال الدين من الأقباط الأرثوذكس وعدد من رهبان دير مارجرجس الرزيقات بارمنت ، و الانبا عمانوئيل مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر والوفد المرافق ، والقص محروس كرم على رأس وفد كنيسة الطائفة الانجيلية و ذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .



وذلك بحضور اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر و الدكتور حمادة العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب والمهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر.



ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بوفود الكنائس المهنئين، مشيرا إلى عمق المشاعر التي تحمل روح الوحدة والتآخي والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، وتشهد على عظمة الشعب المصري ومواجهته للصعاب والتحديات متحليا بروح المواطنة والوحدة والمحبة التي يتمسك بها طرفي الأمة وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل.