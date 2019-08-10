البيطريين تحذر من الذبح بالشارع.. وتوضح كيفية التأكد من صحة الاضحية.. إلغاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر

البيطريين توضح كيفية التأكد من صحة الأضحية

البيطريين تحذر المواطنين من الذبح بالشارع

10 نصائح يجب اتباعها عند شراء لحمة عيد الاضحى



مع حلول مناسبة عيد الاضحى المبارك هناك جندى مجهول يقوم بدوره الرئيسي وهو الحفاظ على صحة المواطن وتوفير غذاء آمن خال من مسببات الأمراض وفي هذا الشأن تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك حيث يتم إلغاء الإجازات والراحات أطباء المجازر وتكثيف المرور على المجازر للتأكد من سلامتها واستعدادها لاستقبال حيوانات الأضاحي و المذبوحات خلال فترة العيد.



قال الدكتور محمد نبيل عضو مجلس نقابة البيطريين، إنه لضمان جودة اللحوم، يجب أن يكون عمر الأضحية بالنسبة للأغنام، أكبر من عام، بالإضافة إلى المظهر العام يكون الرأس مرفوع وغير خاملة او راقدة.



وأكد نبيل في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هناك عدة خواص لمعرفة جودة الأضحية، أولها الصوف يجب أن يكون أملس وناعم والتنفس طبيعي بدون سرعة أو بطء إضافة إلى العيون تكون سليمة وبراقة الأرجل طويلة ومستقيمة.



وأشار عضو المجلس إلى عدة فحوصات يجب التأكد منها لضمان سلامة اللحوم، وصحة الاضحية:-



- الفحص بالنظر: حيث يتم التأكد من أن الحيوان تم تسمينه بصورة جيدة.



- الفحص باليد: كثيرا ما ينخدع مشترى الأغنام من وجود الصوف الكثير الممشط ، لذا يلزم فحص الأغنام المشتراة باليد على النحو التالي : - فحص الرقبة : والتأكد من خلوها من الدمامل ، والخراريج ، مع امتلائها باللحم. - فحص الظهر : حيث يجب أن يكون الظهر مستويات عريضة وممتلئة باللحم.



التأكد من عدم وجود إسهال : ويعرف ذلك بالنظر أسفل الإلية أو الذيل فإذا وجد روث ملتصق بمؤخرة الحيوان وفى حالة لينة دل ذلك على وجود إسهال.



- عدم وجود إفرازات أو ارتشاحات أو التهابات في الأنف أو الفم أو اللسان.



- تنفس الحيوان بشكل طبيعي ، ولا يوجد كحة أو نهجان.



- الصوف ناعم ولا يتقصف بمجرد شده باليد وليس له لون شاحب.



- العينان لامعتان ولا يوجد اصفرار بهما أو في لحمية العين.



- عدم وجود خراريج أو دمامل في جسم الحيوان ، وتحت الفك السفلي ، وفي منطقة الرقبة.



قال الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن من العادات التي يجب التوقف عنها بعيد الأضحى هي عملية الذبح خارج السلخانة، محذرا من القيام بها بالشارع لخطورتها وضررها على الصحة العامة.



أكد الدكتور علي سعد علي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكشف على اللحوم يتم على مرحلتين قبل وبعد الذبح، مشيرا إلى أن الطبيب البيطري الوحيد القادر على اكتشاف صلاحية الذبيحة ومدى إصابتها بالأمراض.



أوضح عضو المجلس أنه يوجد بعض الأمراض تظهر على الكائنات الحية ولا تظهر لها أي أعراض باثولوجية بعد الذبح كمرض السعار، مؤكدا وجود طبيب بيطري متخصص للكشف، بالإضافة إلى الأمراض التناسلية التي تصيب الإناث، مثل التهاب الرحم الصديدي والذي يجب عدم ذبح الأضحية بسببه، وفي بعض الحالات تكون "عشار"، أو لم تكمل تغيير القواطع، أي لم تتم خمس سنوات وما قبل ذلك مخالف.



وناشد الدكتور علي سعد علي، المواطنين عدم شراء اللحوم من الجزارين دون ختم المجازر الحكومية والتي هي تحت إشراف بيطري كامل، مشيرا إلى أن الذبح بالمجازر يتم بأحدث الطرق.



وأضاف عضو المجلس أن هناك أسبابا تؤدي إلى تلوث اللحوم مباشرة بالشارع، أولها اختلاط اللحوم بالدم والمياه الملوثة وبمخلفات الذبيحة، مشيرا إلى أن المجزر بها تجهيزات وقنوات لصرف المخلفات الناتجة عن عملية الذبح.



وأشار الدكتور علي سعد علي إلى أن إلقاء مخلفات الذبائح بالشارع يعرض المواطنين للعدوى، من خلال ترك "الروث" بالطريق دون التخلص منه والذي يكون ملاذا للحشرات التي تنقل الأمراض، مطالبا بتكثيف الحملات المرورية على محلات الذبح بمصاحبة شرطة البيئة والمسطحات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وأشار إلى عدة نقاط يجب توافرها في اللحوم قبل شرائها لضمان سلامتها :



- يكون لونها أحمر ورديا

- لابد من أن تكون دهونها بيضاء

- لا يوجد بها أي تغيير في خواصها الطبيعية

- الابتعاد عن اللحوم ذات اللون الأصفر الشائب أو الأحمر الغامق

- عدم شراء اللحوم غير المختومة من المجازر الحكومية

- عدم شراء لحوم دهنا يكون أصفر اللون

- عدم شراء لحوم يوجد بها كدمات زرقاء اللون

- عدم شراء لحوم يوجد بها رائحة كريهة

- الابتعاد عن اللحوم الهزيلة وغير المتماسكة وذات الألياف المتفككة.



وقال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين، و مقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية،ان من الضروري عدم جواز الأضحية المريضة بأي نوع من الأمراض خاصة المرض المنتشر حاليًا وهو الجلد العقدي والحمي القلاعية.



وأكد مقرر لجنة حقوق الحيوان والحياه البرية، في تصريحات لــ"صدي البلد" ان شروط الأضحية السليمة تتمثل في الآتي:



- يجب التأكد من عمر الحيوان لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد النعومة والطراوة في اللحم خاصة في الذكور، ولا يجب أن يزيد عمر الخروف عن عامين حتى لا يكون محملا بالألياف، وتقل به كمية اللحم.



- يجب ان يكون العمر الملائم لذبح ذكور الأغنام : من 1 - 2 سنة ، وأفضلها عند عمر 12 شهرا، أما العمر الملائم من البقر ما أتم سنتين ويجوز التضحية بالعجول المعلوفة وهى دون السنتين إذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوي أتم سنتين.



- فحص عيون الأضحية، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتين براقتين تخلوان من الدموع والإفرازات وملتحمة العين ذات لون وردي خال من الاحمرار او الصفار.



- فحص فم الأضحية للتأكد من عمرها ولا يجب اختيار الأضحية المصابة برشح في الأنف ، أو إفرازات من الفم ويجب أن تكون الأضحية مقبلة على تناول الطعام، وهذا ما يؤكد سلامتها.



- الأضحية يجب أن يكون جلدها أو صوفها لامعا لا يخرج عند جذبه باليد بسهولة، وخاليا من الطفيليات، كما يجب أن يكون الجلد سليما خاليا من الجرب والجروح والشقوق والدمامل.



- منطقة الرقبة والصدر، يجب أن تكونا ممتلئتين باللحم، وعظام الظهر يجب ألا تكون بارزة وظاهرة ومحسوسة عند لمسها باليد، والقوائم يجب أن تكون ممتلئة وليست نحيلة وغير ذلك يكون دليلا على الهزاله.



- الضغط علي جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون غشا بالملح حيث يلجأ بعض مربي الماشية الى إطعام الحيوانات كميات كبيرة من الملح مما يدفع الحيوان لشرب كثير من الماء فيبدو ممتلئ الكرش.



- يفضل اختيار الحيوان نشيط الحركة وتجنب الخامل «مطأطئ الرأس» أو الراقد.



- الابتعاد عن الشوادر العشوائية أو شراء خروف العيد من الباعة الجائلين حيث يكون مصدر تغذية الخروف قبل حلول العيد هو القمامة.



- يفضل ذبح الأضحية في أحد المجازر الحكومية حتى يتم الكشف عليه بيطريا عن طريق طبيب المجزر.