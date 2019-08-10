إسعاد يونس تهنئ الأمة الإسلامية بعيد الاضحى المبارك  

هنأت الفنانة اسعاد يونس المسلمين في الوطن العربي بمناسبة عيد الاضحى المبارك.



وكتبت " اسعاد يونس " من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "‏إلى كل الأحباب كل عام وانتم بخير".



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.



