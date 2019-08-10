بحضور تريزيجيه والمحمدي.. استون فيلا يتقدم على توتنهام بالشوط الاول..فيديو

نجح فرق استون فيلا في انهاء الشوط الاول الذي يجمعه بمنافسه فريق توتنهام هوتسبر الانجليزي بالتقدم بهدف دون رد بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي بملعب توتنهام في اطار اولى جولات الدوري الانجليزي لموسم 2019/2020.



وتشهد المباراة تواجد الثنائي المصري المحترف محمود حسن تريزيجيه واحمد حجازي في التشكيلة الاساسية للمباراة، وتعد تلك هي اول مباراة رسمية لمحمود تريزيجيه مع استون فيلا عقب انتقاله من قاسم باشا.



وسجل هدف المباراة الوحيد مهاجم استون فيلا جون ماكجين في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.



يجدر الاشارة ان هذا اول مباراة لاستون فيلا في البريمرليج عقب تأهله من دوري التشامبيون شيب الموسم الماضي.