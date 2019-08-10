الشرطة النرويجية تعلن إصابة شخص في إطلاق النار على مسجد بأوسلو

أعلنت الشرطة النرويجية اليوم أن رجلا يبلغ من العمر 75 عاما أصيب في إطلاق نار على مركز النور الإسلامي بالعاصمة النرويجية أوسلو.



وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال شاب أبيض يشتبه في أنه هو كمنفذ الهجوم على المسجد، وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني .



وقال مدير إدارة المسجد عرفان مشتاق إن الشاب الأبيض كان يحمل بندقيتين وطبنجة، وأنه اخترق الباب الزجاجي للمسجد وبدأ في إطلاق النار.



وأضاف أن المسلح كان يرتدي واقيا من الرصاص، مشيرا إلى أن مرتادي المسجد تجمعوا عليه وتمكنوا من السيطرة عليه قبل وصول الشرطة.



وكانت وسائل إعلام قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بمصرع شخص إثر إطلاق النار داخل المسجد .