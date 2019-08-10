تعرف على ثلاث طرق لتزويد مياه الردياتير بأمان

تزداد فى فصل الصيف حالات نقصان المياه فى الردياتير فى السيارة مقارنة بفصل الشتاء التي من الممكن ان تبقى لمدة أطول فى السيارات بسبب حرارة الجو المرتفعة .



وبسبب ان المياه هى عامل أمان فى السيارة والمسئولة عن تبريد الجزء الاهم على الاطلاق فى السيارة الا وهو الموتور , فلابد من معرفة الطريقة الصحيحة لتزويدها فى الردياتير حتى نتجنب الوقوع فى اى مشكلة , ويعرض موقع صدى البلد 3 خطوات آمنة لتزويد المياه.



- أولا : تزويد المياه فى الردياتير فى الصباح الباكر قبل تشغيل المحرك او او يكون باردا تماما وهذا هو أفضل وقت لضبط وقياس مستوى المياه داخل السيارة حتى لا يتعرض الموتور لاى اذى او تلف.



- ثانيا : تزويد المياه فى الردياتير والمحرك ساخن وفى هذه الحالة وعند اضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة فى تابلوه السيارة فلابد من اطفاء السيارة قليلا حتى تهدأ ثم بعد ذلك تدويرها مرة اخرى ووضع المياه حتى لا تتسبب فى ضرر كيلاس المحرك أو ما يسمى برأس المحرك وش سلندر .



- ثالثا : تزويد المياه فى الردياتير والمحرك ساخن جدا حتى وصول المياه لدرجة الغليان وفى هذه الحالة لابد من عدم فتح غطاء قربت المياه حتى هدوء السيارة مع وضع جوانتى او قطعة قماش على اليد حتى لا تتعرض للحرق ثم بعد ذلك فتح الغطاء تدريجيا لتفريغ ضغط الهواء المتواجد بداخلها وفى حالة وصول الموتور لمرحلة التبريد الكامل من الممكن وضع المياه دون تشغيل المحرك ثم سحب الهواء المتواجد بداخل القربة .

