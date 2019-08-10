شيرين رضا تهنئ جمهورها بـ عيد الاضحى المبارك  





فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.





هنأت الفنانة شيرين رضا جمهورها والأمة الإسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الاضحى المبارك.ونشرت شيرين رضا صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" قائلة: ‏"عيد مبارك".وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".