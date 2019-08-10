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السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين هاتفيا بـ عيد الاضحى المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
اجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،خادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان خادم الحرمين الشريفين اعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وعن تمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.

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