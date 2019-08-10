ملخص رباعية بيراميدز في مرمى إيتوال الكونغولي .. فيديو

اكتسح فريق بيراميدز نظيره فريق إيتوال الكونغولي بنتيجة 4-1 في المباراة التى جمعت بينهما فى ذهاب دور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



أحرز رباعية بيراميدز جون أنطوى هدفين وكل من إيريك تراورى وأحمد على فيما سجل هدف المنافس الوحيد ديماتوري.



فى الشوط الأول اعتمد فريق بيراميدز على الضغط المتقدم وحصار المنافس وسط ملعبه إضافة الى شن العديد من الهجمات على الخطوط الخلفية وتهديد مرمى الحارس الكونغولى.



وأهدر الغاني جون أنطوى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة من عبدالله السعيد سددها بقوة يبعدها الحارس الكونغولي الى ضربة ركنية ونجح أنطوى بعدها فى تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 19 من تسديدة رأسية قوية وأضاف ايريك تراورى ثانى الأهداف فى الدقيقة 21 بعدما تسلم تمريرة إسلام عيسى سددها بقوة على يمين حارس مرمى المنافس.



أضاف الغاني جون أنطوى الهدف الثالث فى الدقيقة 33 بعدما تسلم تمريرة من إبراهيم حسن تصل الى اسلام عيسى ويسددها انطوى برأسه قوية تصطدم بالقائم وتسكن الشباك ونعرض ابراهيم حسن للإصابة فى الدقيقة 42 جراء تعرضه الى العرقلة من جانب أحد لاعبي المنافس.



فى الشوط الثاني شن لاعبو بيراميدز العديد من الهجمات على مرمى الفريق الكونغولى وأنقذ أحمد أيمن منصور فريقه من هدف أول محقق للاعبى إيتوال بعدما نجح فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة من أمام أقدام مهاجم المنافس فى الدقيقة 65.



فى الدقيقة 72 ألغى حكم اللقاء هدفا أحرزه إيريك تراوري بداعى التسلل عقب تلقيه تمريرة عرضية من أحمد على مهاجم بيراميدز ويحرم الفريق الأزرق من إضافة الهدف الرابع فى الدقيقة 88 أحرز ديماتورى هدف فريقه الوحيد بعدما استغل تمريرة خاطئة من اللاعب ابراهيم عادل أعادها الى الخلف ويسددها اللاعب الكونغولي فى مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز وحصل احمد على مهاجم بيراميدز فى الوقت بدل الضائع على ركلة جزاء بعدما تعرض الى السقوط داخل منطقة الجزاء سددها أحمد على فى الشباك معلنا عن الهدف الرابع للفريق الأزرق.

