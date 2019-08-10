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منوعات

عقب سيجارة يقتل 60 شخصا بـ تنزانيا .. فيديو وصور

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:51 م
صدى البلد
أحمد شريف
أكدت السلطات التنزانية مقتل 62 شخصًا على الأقل في انفجار صهريج للوقود في شرق تنزانيا اضافة الى اصابة العشرات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية"، وقع الحادث في مدينة موروجورو على بعد حوالي 120 ميلًا إلى الغرب من العاصمة دار السلام.

فيما بدأ سائقو سيارات الأجرة المحليون والسكان بنهب الناقلة بعدما تحطمت على مشارف القرية في وقت سابق اليوم.

وأكد حاكم مدينة موروجورو ستيفن كيبوي أنه تم نقل جثث 60 ضحية إلى المشرحة في المستشفى المحلي، وأن ما لا يقل عن 70 شخصا يعالجون من الحروق.

ومع ذلك، حذر السيد كيبوي من أن عدد القتلى قد يزيد أكثر إذا كان هناك المزيد من الجثث تحت بقايا الشاحنة المشتعلة.

وقال حاكم الدمينة إن الشاحنة انفجرت عندما حاول شخص نهب بطاريتها ، إلا أن شوهد رجل آخر كان يسحب الوقود من الشاحنة وهو يدخن سيجارة بينما كان يملأ علبة بالوقود.

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