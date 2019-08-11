ببطن مكشوف.. شاهد جوهرة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ "جوهرة"، جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وتـألقت الراقصة جوهرة بإطلالة متميزة وجريئة خلال الصور بإطلالة شبابية أنيقة تستعرض رشاقتها، فقد ارتدت هاف ستومك أسود وجينز أسود وجاكت ذهبى جلد، ونالت الصور إعجاب الجمهور.



وتركت جوهرة شعرها منسدلا على كتفيها بانسيابية، ووضعت ميك أب قويا وصاخبا فى منطقة الحواجب والعينين مع درجة روج هادئة.



وتعد جوهرة من أشهر الراقصات غير المصريات اللاتى ظهرن فى السنوات الماضية، وأثارت الكثير من الجدل فى أكثر من موقف.