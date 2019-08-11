ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببطن مكشوف.. شاهد جوهرة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:35 م
صدى البلد
لمياء الياسين
شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ "جوهرة"، جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وتـألقت الراقصة جوهرة بإطلالة متميزة وجريئة خلال الصور بإطلالة شبابية أنيقة تستعرض رشاقتها، فقد ارتدت هاف ستومك أسود وجينز أسود وجاكت ذهبى جلد، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وتركت جوهرة شعرها منسدلا على كتفيها بانسيابية، ووضعت ميك أب قويا وصاخبا فى منطقة الحواجب والعينين مع درجة روج هادئة.

وتعد جوهرة من أشهر الراقصات غير المصريات اللاتى ظهرن فى السنوات الماضية، وأثارت الكثير من الجدل فى أكثر من موقف.
ببطن مكشوف.. شاهد جوهرة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير
ببطن مكشوف.. شاهد جوهرة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ قشر السمك.. الراقصة دينا في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة تسعيناتي.. درة تتألق على إنستجرام

منة فضالي الأناقة VS الجدل.. نجمات تتألق على الإنستجرام.. ونيللي كريم الأبرز بـ كاش مايوه.. صور

قمر تستعرض رشاقتها بـ هاف ستومك وطقم رياضي أحمر.. صور

فستان قصير مشجر .. جوهرة تتخلى عن بدلة الرقص التقليدية فى أحدث إطلالة.. صور

بـ هاف ستومك وشعر أشقر.. ملك قورة بإطلالة رياضية مثيرة.. صور

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد شرفنطح.. ترك التعليم من أجل الفن وكانت نهايته مأساوية |نوستالجيا

شاب محظوظ يربح 5 ملايين دولار.. وهذا ما فعله مع أخيه

مواعيد مباريات اليوم الأحد 11-8-2019

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون

في قطار بعيد الأضحى.. مديحة يسري تتلقى ضربة من ممثلة تفوقت عليها.. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون