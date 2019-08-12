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برلمان

البرلمان يزف بشرى سارة للملاك في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:03 ص
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
معتز الخصوصى
قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إننا ننتظر إقرار حزمة من القوانين خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان منها قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون المحليات وتعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب.

وأشار النائب كمال أحمد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يعتبر من القوانين الهامة التى تهم الشارع، والتى من المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بعد حسم الخلافات حول مشروع القانون.

وأكد النائب كمال أحمد أننا فى حاجة إلى نظرة عميقة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة وأن المستأجر يريد الاستقرار والمالك يريد العائد المناسب إليه.

وكشف النائب كمال أحمد عن وجود مشكلتين حول مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، حيث تتمثل المشكلة الأولى فى قلة القيمة الإيجارية الذى يدفعها المستأجر للمالك، وتتمثل المشكلة الثانية فى أن المالك يريد أن يحتفظ بمكانه وطرد المستأجر لكى يقيم عليه مشروعًا آخر.

وأوضح النائب كمال أحمد أن البرلمان سيعمل على حل المشكلتين لإرضاء الملاك، بحيث يكون هناك إيجار مناسب للمالك وموازٍ للعائد فى الشارع، وإذا حدث ذلك سيكون هناك استقرار وسيستمر نشاط المستأجر، وبالتالى فلن يطرده المالك.

كان على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد على عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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