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رياضة

هنأهم بعيد الأضحى .. هشام حطب يطمئن على بعثة مصر في المغرب

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:27 م
هشام حطب
هشام حطب
محمود المخبزي
أجرى المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اتصالات ببعثة مصر المتواجدة في المغرب، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية التي تقام في المغرب خلال الفترة من 19 حتى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 54 دولة أفريقية.

وقدم المهندس هشام حطب، التهنئة للبعثة المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا للبعثة المصرية التوفيق في عملهم إستعدادا لإستقبال الوفود المصرية المشاركة.

ضم الوفد المتواجد حاليا في المغرب المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة والعميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة.

وتضم البعثة الإدارية كلا من حسن الحسيني وخالد حسن وأحمد عبدالعليم وأحمد سعيد ولميس غازي وطارق سليمان وحسني إبراهيم والدكتور أسامة صادق وحسن عباس ومحمد عبد العليم وأحمد عرفان وأشرف عابد والدكتورة أماني عبدالفتاح.

كانت البعثة المصرية أنهت تسجيل البعثة وترتيب الإقامة وعمل الإجراءات منذ الوصول وخلال الأيام القادمة إنتظارا لحضور الأفواج في المواعيد المحددة وفقا للمنافسات التي تقام في أربعة مدن هي الرباط وكزابلانكا والجديدة وسلا.

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