ورش تعليم رسم البورتريه بثقافة رشدي



يأتي ذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة الإرهاب.

أقام بيت ثقافة رشدي، بالإسكندرية، ورشة لتعليم رسم البورتريه والتظليل بالقلم الرصاص ضمن النشاط اليومى لمرسم المواهب.كما أقام بيت ثقافة 26 يوليو ورشة عمل لوحات للتعبير عن الطبيعة فى فصل الصيف باستخدام ألوان الجواش تحت إشراف مسئول مرسم الطفل.وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء مع ورشة تعليم الخياطة والتفصيل، قامت خلالها المدربة رجاء إبراهيم بتدريب الرواد على كيفية الاستفادة من الجينز القديم لعمل حقيبة تصلح للتسوق.بينما عقد نادي أدب القصر اجتماعه الأسبوعى، تناول الأدباء خلاله الحديث عن إبداعات الكاتب يوسف إدريس.