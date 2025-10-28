تعكس ثقة العالم .. طفرة غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية

أكد الدكتور إسلام فرحات، مشرف وحدة الصحة النباتية والعلاقات الدولية بالحجر الزراعي، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد خلال العام الجاري انطلاقة قوية وغير مسبوقة، حيث تجاوزت حتى الآن 7.8 مليون طن من المنتجات الزراعية إلى مختلف دول العالم، بزيادة قدرها 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح فرحات، خلال مداخلة للقناة الأولى، أن هذه القفزة تعكس نجاح الدولة في تبني خطة متكاملة منذ عام 2018 لتنويع المحفظة التصديرية وتنويع الأسواق المستهدفة، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها الدولة والمزارعون والمصدرون لدعم قطاع الزراعة.

مصر وجهة عالمية للمنتجات الزراعية

وأشار فرحات إلى أن مصر تصدر الآن نحو 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة، وأن الثقة العالمية في جودة المنتجات المصرية ازدادت نتيجة تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

وأكد أن مصر تحافظ للعام الخامس على التوالي على مكانتها كأكبر مصدر عالمي للبرتقال والفراولة المجمدة والبطاطس، ما يعكس جودة وكفاءة المنتجات الزراعية المصرية.

تنويع المحفظة التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية

أوضح فرحات أن تنوع المحفظة التصديرية وتبني زراعات غير تقليدية أسهما في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن استمرار هذه الجهود يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية، ويعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للمنتجات الزراعية عالية الجودة على مستوى العالم.