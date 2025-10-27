قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وكيل زراعة النواب: زيادة الصادرات الزراعية تؤكد قوة الدولة وقدرتها على المنافسة العالمية

حسن رضوان

أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 7.5 مليون طن خلال الفترة الماضية يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تنفذها الدولة ويؤكد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الأسواق العالمية.

وأشار “عبد الفتاح إلى في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية ورفع كفاءة المزارع ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الإنتاج وزيادة العوائد، مشددًا على ضرورة استمرار دعم الفلاحين وتقديم التسهيلات المالية والفنية لهم لتعظيم قيمة الصادرات.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة أن التوسع في فتح أسواق جديدة يعكس استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر الريادية بين الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.

وكيل زراعة النواب الصادرات الزراعية الزراعة المصرية زراعة النواب المنافسة العالمية

