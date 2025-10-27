وكيل زراعة النواب: زيادة الصادرات الزراعية تؤكد قوة الدولة وقدرتها على المنافسة العالمية

أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 7.5 مليون طن خلال الفترة الماضية يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تنفذها الدولة ويؤكد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الأسواق العالمية.

وأشار “عبد الفتاح إلى في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية ورفع كفاءة المزارع ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الإنتاج وزيادة العوائد، مشددًا على ضرورة استمرار دعم الفلاحين وتقديم التسهيلات المالية والفنية لهم لتعظيم قيمة الصادرات.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة أن التوسع في فتح أسواق جديدة يعكس استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر الريادية بين الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.