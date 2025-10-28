قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحجر الزراعي: جهود لتطوير المنظومة التصديرية المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور إسلام فرحات، مشرف وحدة الصحة النباتية والعلاقات الدولية بالحجر الزراعي، أن البحث العلمي كان حجر الزاوية في الطفرة التي شهدتها الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الجاري. وقال إن استنباط أصناف جديدة وأقلمتها للزراعة في مصر بما يتناسب مع التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية ساهم بشكل مباشر في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية.

وأشار فرحات خلال مداخلة له في القناة الأولى إلى أن التركيز على رفع الإنتاجية وتقليل الفاقد بعد الحصاد باستخدام أحدث تقنيات التداول والتبريد والنقل أسهم في تحسين جودة المنتج النهائي، ما عزز من مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

دور الحجر الزراعي في الرقابة والجودة

وأوضح فرحات أن دور الحجر الزراعي ليس مقتصرًا على الخدمات الفنية فقط، بل يمتد ليشمل الرقابة الصارمة بدءًا من المزرعة مرورًا بمراكز التعبئة وحتى الشحن، لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات والمعايير الدولية.

وأشار إلى أن بعثة تفتيشية من الاتحاد الأوروبي أشادت بالنظام المصري لمطابقة المبيدات، حيث انخفضت نسبة عدم المطابقة من 15% إلى نحو 2.25%، ما يعكس التزام مصر بأعلى معايير الجودة العالمية.

التعاون بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص

أكد فرحات أن الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاع الخاص تعزز ثقة العالم في شعار "صُنع في مصر"، الذي أصبح مرادفًا للجودة والالتزام. وأوضح أن هذا النجاح يمثل مصدر فخر للعاملين في القطاع الزراعي ويعكس قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية.

النتائج والتطلعات المستقبلية

تأتي هذه الإنجازات في إطار استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التصديرية المصرية، حيث يتم التركيز على:

تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية.

تطبيق أحدث تقنيات الحفظ والنقل والتعبئة.

دعم البحث العلمي لاستنباط أصناف مقاومة للتغيرات المناخية.

وأشار فرحات إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز التبادل التجاري لمصر وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الثقة في المنتجات المصرية كعلامة للجودة والتميز.

الصادرات الزراعية الصادرات المصرية تطوير المنظومة التصديرية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة.. لهذا السبب

سوزوكي سياز موديل 2026

شاهد| سوزوكي سياز 2026 الجديدة

نيسان سكاي لاين موديل 2026

شاهد.. نيسان سكاي لاين 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد