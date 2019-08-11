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رياضة

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة اطلع بره واستبعاد الصفقات الجديدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:02 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان المقرر لها مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمي : علي لطفي
خط الدفاع : محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول
خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة
خط الهجوم : رمضان صبحي ووليد أزارو

واستبعد مارتن لاسارتي الصفقات الجديدة محمد مجدي قفشة ومحمود متولي واليو ديانج من قائمة الفريق حيث ضم في البدلاء كل من:
محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ .

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