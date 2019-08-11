وليد أزارو يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك اطلع برة .. فيديو

سجل وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفا في شباك منافسه اطلع بره، خلال مشاركته في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الذهاب من الدور التمهيدي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



سجل أزارو الهدف الثاني للاهلي والأول له في المباراة عن طريق متابعة مميزة للكرة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة حسين الشحات السحرية التي وضعت ازارو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31 من عمر المباراة.



استطاع الأهلي من تسجيل الهدف الاول عن طريق علي معلول من تسديدة قوية من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عركلة عمرو السولية داخل منطقة الجزاء.



