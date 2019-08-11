العارضة تحرم أزارو من تسجيل هدف عالمي على طريقة رونالدو .. فيديو

حرمت العارضة وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل هدف عالمي في شباك منافسه اطلع بره، خلال مشاركته في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الذهاب من الدور التمهيدي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



مرر محمد هاني عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء استقبلها ازارو بوضعية مقصية، وسددها صاروخية على طريقة كريستيانو رونالدو ولكن ترتطم في العارضة وتحرمه من هدف عالمي في شباك اطلع بره.



ولكن تمكن أزارو من بعدها من تسجيل هدف ثاني للأهلي، عن طريق متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء جعلت المارد الأحمر يتقدم بهدفه الثاني ويثبت أقدامه في المباراة بشكل جيد أكثر.



