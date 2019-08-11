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رياضة

ريال مدريد ينهي الشوط الأول متعادلا 2-2 مع روما وديا .. فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:03 م
صدى البلد
أحمد هاني
أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متعادلًا مع روما بهدفين لمثلهما، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أولمبيكو في مباراته السابعة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد .

وتقدم الفريق الملكي مبكرا عبر مارسيلو في الدقيقة 16 من عمر اللقاء ليعزز كاسيميرو بالهدف الثاني لكن أصحاب الأرض استعادوا الكرة والاستحواذ.

وكان لهم ما أرادوا عبر دييجو بيروتي ، ليخطف إدين دجيكو هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

يذكر أن ريال مدريد استبعد خاميس رودريجيز وجاريث بيل وماريانو دياز وكوبو ورودريغو غوس من قائمته التي ستواجه روما اليوم الأحد وديا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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