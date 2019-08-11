بالفطر والبقوليات.. كيف يتعايش النباتيون مع عيد "اللحمة"؟





إزعاج ومضايقات



فيما قال فاطمة السيد "أنا اسرتي كلها بتاكل اللحمة ودا ثاني عيد أضحي لي وأنا نباتية وطبعا اتهاجمت كتير بسبب رفضي اكل اللحمة واللبن ومشتقاته وأن صحتي هتنهار، ولكن بعد عام أسرتي تأقلمت وماما بقت تعمل لي أكل لوحدي واتعودت حتي اخواتي شوية شوية بقوا يحبوا نمط الاكل بتاعي وبقوا يقرفوا من منظر الدم واللحوم".



"أنا وزوجي نباتيين ودا أكثر شيء هون عليّ مشاكل الاعياد، لأن العيلة بقت عارفة وضعنا واننا بنعتذر عن أي عزومات عائلية عشان لا نضايقهم ولا نزعجهم، وفي اوقات العيد بنسافر برا القاهرة عشان مناظر الدبح والدم"..



تقول مريم احمد. مشاكل العزومات الاكلات المتاحة "المكرونة والخضراوات والبقوليات والمعجنات والمشروم والعدس وغيرها من الاكلات النباتية المفضلة لي في العيد، وأيضا الحمص وزبدة الفول السوداني والمكسرات والشوفان و فول الصويا المشروم ، اكلات عديدة متاحة للاحتفال بالعيد".



مساعدات إلكترونية



انتقد أحمد غياب الاختيارات النباتية بالمطاعم "لو فكرت تخرج في العيد اغلب المطاعم كلها لحوم وقليل لما تلاقي مطعم بيعرض اختيارات للنباتيين".



فيما يقول احمد عبدالمنعم، نباتي إن عيد الاضحي بالنسبة له الصلاة والراحة بالمنزل "مش بنزل الشارع عشان مناظر الدبح ، والاكل المفضل لي السلاطات والمأكولات النباتية كالبيتزا النباتية، ودلوقتي بقى فيه جروبات وصفحات إلكترونية لاكلات عديدة، وبقى فيه وجبات في المطاعم للنباتيين ودا خلى الحياة أسهل لينا".





أمراض اللحوم "أكبر تحدٍ هو العزومات العائلية، وكلهم بينتقدوا فكرة اننا اتخلينا عن البروتين الحيواني، رغم أن صحتي بقت افضل، ورغم أن أغلب آكلي اللحوم يعانون من امراض القلب والسكر والضغط وغيره".. يقول احمد.





لحوم مهدرة.. فيما رفضت دنيا عصام مناظر الذبح بالشوارع خلال عيد الاضحي "دبح ودم وشيء هجمي ولحوم مهدرة، رغم أن ممكن نساعد الفقراء بحاجات افضل من كدة، وكثرة تناول اللحوم الحمراء بالاخص معروف انه سبب امراض القلب والضغط والنقرس والنظام النباتي مفيد للجسم" .





النظام النباتي

ويعرف النظام النباتي بأنه "نظام غذائي يعتمد على النباتات ويستثني أكل اللحوم (بما في ذلك الأسماك، الدجاج، الرخويات وغيرها)، وبعض أنواعه يسمح بأكل بعض منتجات المملكة الحيوانية مثل الحليب، الزبدة، البيض والعسل، وتكون أسباب النباتيين أخلاقية في أصلها وإن كانت توجد نسبة منهم أيضا تفعل ذلك لأسباب صحية، حيث توجد دراسات تشير إلى أن النباتيين يتمتعون بصحة أفضل من آكلي اللحوم.





عبر المجموعة الإلكترونية "ملتقي النباتيين لحياة نباتية" تساءلت نيرة احمد "بما اننا داخلين علي عيد الاضحي وانا واخدة قرار ماكلش لحوم تاني .. ايه النظام اللي ممكن ابدأ بيه"، وهو ما سعي أعضاء المجموعة الالكترونية للرد عليه، فنصحتها بسمة محمد بأن تقوم بعمل فتة نباتية بلحم السيتان، فيما علق محمد مراد بضرورة المواظبة على تناول الخضروات والفطر والبقوليات بدل اللحم.رفض الدبح ومع الاحتفال بعيد الاضحي المبارك، يشعر بعض الأشخاص النباتيين بالضيق، عند ذبح أضاحي العيد وانتشار رائحة اللحوم والدماء في الشوارع واعتياد الاسر علي تناول اللحوم بكثرة طيلة ايام العيد وهو ما يجعلهم يجدون معاناة في تناول الطعام، خصوصا ان أغلبهم أسر تتناول اللحوم.