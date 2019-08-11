اخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 11-8-2019

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الاحد 11-8-2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، وفيما يلي نعرض أبرزها:- أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه التفريط في خدمات اللاعب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .- حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على توجيه تحذير للاعبي الفريق الأبيض، خلال الأيام الماضية.- كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، عن مباراة ديكاداها المقبلة في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة على ملعب بتروسبورت.- أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، لن يعود مرة أخرى لتدريب الفريق، رغم التصريحات التي خرجت من مسئولي النادي خلال الساعات الماضية بشأن التفاوض معه.- أعلن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودته للتدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب في أمم أفريقيا بقطع في وتر أكيلس.