ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 11-8-2019

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:52 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الاحد 11-8-2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، وفيما يلي نعرض أبرزها:

الزمالك يكشف موقفه من بيع عبد الله جمعة

- أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه التفريط في خدمات اللاعب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

الزمالك يحذر لاعبيه قبل مواجهة ديكاداها في دوري أبطال إفريقيا

- حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على توجيه تحذير للاعبي الفريق الأبيض، خلال الأيام الماضية.

ساسي يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها في أفريقيا

- كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، عن مباراة ديكاداها المقبلة في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة على ملعب بتروسبورت.

صدى البلد يكشف.. فيريرا لن يعود مجددا للزمالك

- أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، لن يعود مرة أخرى لتدريب الفريق، رغم التصريحات التي خرجت من مسئولي النادي خلال الساعات الماضية بشأن التفاوض معه.

موعد عودة جنش للملاعب مرة أخرى

- أعلن محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودته للتدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب في أمم أفريقيا بقطع في وتر أكيلس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 29-6-2019

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 16-7-2019

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 21 - 7 - 2019

أخبار النادي الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019.. رحلة إنقاذ الدورى

موجز الرياضة .. صفقات نارية لـ الزمالك .. قفشة في الأهلي رسميا.. حسن شحاتة يقترب من منتخب مصر

أخبار الزمالك اليوم الخميس 1-8-2019

ترشيحاتنا

رأسية أزارو تضع ثالث أهداف الأهلي في شباك اطلع بره .. فيديو

أول مرة ننزل حمام السباحة.. احمد حسن وزينب يواصلان استفزازهما من دبي.. صور

بعد صلاة العيد.. العثور على أشلاء آدمية بترعة المريوطية.. والتحريات: نصف جثة سيدة

تعرف على باقي نتائج دوري أبطال أفريقيا .. النجم يسقط وصن داونز يلاحقه

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر

طريقة عمل الفته المصرية للشيف الشربينى .. شرح كامل لطبخها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهنئة العيد بجمبسوت.. نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة

بـ ميني جيب.. إطلالة جريئة لـ مي سليم على البحر

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة