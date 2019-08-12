الجيل الخامس للشبكات بالإمارات.. النقل والترفيه الأكثر استفادة

توقع تقرير حديث صادر بدولة الإمارات، أن يتصدر قطاعي النقل والترفيه أولى القطاعات المستفيدة تجاريًا من تقنية اتصال الجيل الخامس في الإمارات، وذلك بدءًا من الربع الثالث من العام المقبل.



وأشار التقرير إلى أن تقنية الجيل الخامس ستكون العامل الرئيسي في نمو سوق المركبات المتصلة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 143% بحلول عام 2024.



ولفت التقرير إلى أن تقنية الجيل الخامس ستفتح باب الفرص واسعًا لتحسين أنظمة النقل الذي سيظهر حالات الاستخدام العملي الأبرز لتقنية الجيل الخامس في الإمارات، وذلك بفضل الدعم الحكومي لأنظمة النقل المستقبلية، منوهًا بـ استراتيجية حكومة دبي للتنقل الذكي الهادفة إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.



وأشار التقرير إلى أن حالات توظيف الجيل الخامس في قطاع النقل واستخدام المركبات ذاتية القيادة في الدولة ستشمل كذلك إدارة وأتمتة المطارات والموانئ وإدارة سلسلة التوريد الذكية، وتتبع المركبات وإدارة أساطيل النقل وخدمات الفحص التقني وإدارة أنظمة المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى إدارة أنظمة المرور والمركبات ذاتية القيادة.





ورجح التقرير أن تشمل تلك التطبيقات إنتاج مقاطع فيديو عالية الدقة، وتوظيف تقنية الواقع المعزّز لتقديم المعلومات والترفيه للزائرين، متوقعا تحقيق سوق وسائل الإعلام والترفيه وخدمات الفيديو المحسّنة في الدولة نموًا سنويًا مركّب بنسبة 138%.