عيدروس الزبيدي: ملتزمون بوقف إطلاق النار في عدن

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن اليوم الأحد إن الانفصاليين الجنوبيين في اليمن ملتزمون بوقف إطلاق النار في المدينة الساحلية ومستعدون للعمل مع التحالف بقيادة السعودية.



وأضاف رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في تصريحات أذاعها التلفزيون أن الانفصاليين مستعدون لحضور اجتماع دعت إليه السعودية.



وأضاف الزبيدي: نجدد ثقتنا بالمملكة العربية السعودية ونعلن استعدادنا للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه العاهل السعودي.