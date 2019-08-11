سامح حسين : المسارح تحتاج عروضا تجذب جميع الفئات ... فيديو

قال الفنان سامح حسين أن المسارح المصرية تحتاج إلى أن تضيء بعروض تجذب المشاهد ولا نريد أن يكون هناك تصنيف لنوعية المشاهد.



وأضاف سامح حسين فى حواره لفضائية "سي بي سي" أن مسرحية "المتفائل" لكل فئات المجتمع خاصة وأن التذاكر مخفضة على مسرح الدولة .



وتابع سامح حسين أن مسرحية "المتفائل" كان اختيارها لأنها كوميدية يتخللها استعراضات مشيرا إلى أنه كان يريد استغلال إمكانيات المسرح القومى ولذلك وقع الاختيار على مسرحية "المتفائل" .



قالت الفنانة سهر الصايغ إن المسرحية بها "ميوزك" وفيها فرصة للغناء فى أحيان كثيرة من المشاهد .

