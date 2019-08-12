خالد الصاوي عن أحمد عز: كل بنات مصر بتكراش عليه









نشر الفنان خالد الصاوي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا تجمعه مع صديقه الفنان أحمد عز وعلق عليها قائلا: "مع صاحبي القمر احمد عز نص بنات مصر بتكراش عليه".كان خالد الصاوي نشر منذ أيام مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام ظهر فيه يرقص داخل صالة ديسكو، معلنًا عن تدشين أكونت جديد عبر إنستجرام للرقص والهلس.وعلق خالد الصاوي على الفيديو الذي نشره قائلًا: "عملت اكونت تاني للضحك والهلس كلو فولو ليه"، مشيرًا إلى رابط الاكونت الجديد الذي دشنه.يذكر أن خالد الصاوي شارك بمشهد واحد كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد الذي يعرض حاليا.الفيل الأزرق 2 من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة النجوم كريم عبد العزيز، ونيللى كريم، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".