بنتى محتاجة عملية زرع نخاع.. ووالدها: مش عايزها تحصل إخواتها.. صور

ناشد المواطن محمد العناوي، من المحلة الكبرى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بوزارة الصحة مساعدته فى إنقاذ ابنته الصغيرة "مريم" البالغة عامين و8 أشهر، حيث إنها بحاجة لعملية زرع نخاع لمعاناتها من خلل بوظائف التمثيل الغذائى



وقال فى رسالته : كان لدى ابنتين قبل مريم ولكن ماتوا بنفس المرض نتيجة الإهمال ومريم هتموت زي اخواتها لو اتأخرت اكتر من كده عل عمليه زرع النخاع .



وتابع : "العملية تكلفتها 21 ألف جنيه إضافة إلى علاجها بعد العملية"، مناشدا أهل الخير والمسئولين مساعدته فى إنقاذ ابنته.



للتواصل مع الحالة : 01283135162



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